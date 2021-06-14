المتحدة للخدمات الإعلامية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، متمثلة فى النقيب الدكتور أشرف زكي، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبد الله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، والأستاذ حسام مصطفى رئيس القطاع المالى.

وقال الدكتور أشرف زكي عقب توقيع البروتوكول، إن هذا التعاون مهم جدًا والهدف منه حماية المهنة وتشغيل أعضائها فلن يمارس التمثيل في كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية وهذه عدالة فنية لابد أن تتحقق وتفعل في الفترة المقبلة وذلك من خلال هذا التعاون.