/635841/يورو-2020-التشيك-تقسو-على-اسكتلندا-بثنائية-فى-المجموعة-الرابعة

انتهت مباراة منتخب التشيك ومنتخب اسكتلندا، بنتيجة هدفين دون رد لصالح اسكتلندا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من بطولة أمم أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب همبدن بارك بأسكتلندا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة..

بدأ المنتخبين المباراة بقوة وحماس في محاولة خطف هدف في بداية اللقاء، ويشتهر المنتخبين بالهجمات والعرضيات الطويلة، ولكن منتخب التشيك عرف أن يستغل هجماته المرتده في المباراة وخطأ حارس مرمي اسكتلندا في تقدمة في المباراة.

سجل الهدف الأول في المباراة باتريك تشيك في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، لاعب المنتخب التشيكي، من خلال تمريرة من مواطن فلاديمير كوفال، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الضيف الكتيبة التشيكية.

أهداف التشيك في المباراة

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثانية والخمسوم من عمر المباراة لصالح المنتخب التشيكي، بأقدام باتريك تشيك، من خلال تسديدة طويلة من منتصف الملعب علي المرمي الخالي، بعد تقدم حارس مرمي المنتخب الأسكتلندي.

واصل أصحاب الأرض المنتخب الأسكتلندي الضغط وتكثيف الهجمات الخطرة في أخر عشرة دقائق في المباراة من خلال العرضيات والهجمات المرتدة والمنظمة في محاولة تفكيك دفاع التشيك ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، في محاولة تعديل النتيجة.

تبديلات المنتخبين في المباراة

أجري المنتخب الأسكتلندي في الدقيقة الـ 67 تبديلين دفعة واحده بخروج ستيوارت أرمسترونج، ودخول ريان فريزر، وخروج جاك هندر، ودخول كالوم مكجريجور، وفي نفس الوقت في الجانب المقابل في المنتخب التشيكي خرج أليكس كرال ودخل توماس هولز.

وأجرى المنتخب التشيكي تبديلين دفعة واحده في الدقيقة الثانية والسبعون، بخروج لوكاس ماسوبوست، ودخول ماتيج فريدا، وخروج ياكوب يانكتو ودخول آدم هولزيك، وفي الجانب المقابل في منتخب أصحاب الأرض في الدقيقة 79 خرج ستيفان او دونيل، ودخل جاميس فورست، وخرج ليندون ديكيس ودخل كيفين نيسبيت.

باتريك تشيك يغادر الملعب

غادر باتريك تشيك صاحب هدفين اللقاء للمنتخب التشيكي أرضية الملعب في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة ودخل بديلة مايكل كريمينك، وخرج فلاديمير داريدا أيضا في صفوف التشيك، ليحل بديلة في المباراة بيتر سيفشيك.