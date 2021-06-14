/635843/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-بولندا-وسلوفاكيا

أعلن الجهازين الفنين لمنتخب بولندا وسلفاكيا، عن تشكيل المنتخبين، والذي سيخوضا بهما لقاء اليوم، والذي يجمعهم في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا، ويشهد على اللقاء ملعب كريستوفيسكي.

وجاء المنتخب البولندي بتشكيل قوي في بداية المباراة، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة. تشكيل منتخب بولندا: حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني. خط الدفاع: ريبوس – يان بيدرانيك – كميل غليك – بيريشينيسكي. خط الوسط: ماتيوز كليتش – كريتشوفياك – كارول لينيتي. خط الهجوم: زيلينيسكي – ليفاندوفيسكي – كامل جازويك. تشكيل منتخب سولفاكيا: حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا. خط الدفاع: بيكاريك – شاتكا – شكرينيار – توماس هوبكان. خط الوسط: يوراي كوسكا – جاكوب هرومادا – ماريك هامشيك. خط الهجوم: لوكاس هارسلين – روبيرت ماك – أوندريج دودا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «يورو 2020»: التشكيل الرسمي لمنتخبي بولندا وسلوفاكيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.