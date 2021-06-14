/635844/عبدالله-بكري-يرد-على-أخبار-خناقة-مع-إسلام-عيسى-في-تدريبات-بيراميدز

نفى الثنائي عبدالله بكري وإسلام عيسى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود اشتباكات بينهم خلال تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة بالدوري الممتاز وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأصر ثنائي فريق بيراميدز إسلام عيسى وعبدالله بكري على نفي الشائعات المتواجدة التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن دخولهما في مشادة قوية بين الثنائي أثناء تدريبات الفريق.

وظهر الثنائي عبد الله بكري زميله إسلام عيسى في صورة تؤكد نفي ماتردد خلال الساعات الماضية عن وجود اشتباكات بين الفريقين حيث حمل الأول زميله خلال توجههما لخوض التدريب للتأكيد على أن العلاقة بينهما قوية للغاية وردا على الشائعات المنتشرة بشأن توتر العلاقة بينهم.

أول رد من بيراميدز على خناقة عبدالله بكري وإسلام عيسى

يأتي هذا بعد أن فجر دوت الخليج الأزمة عصر أمس وقال علي نصير: "جرت اليوم مشادة بين لاعبي فريق بيراميدز في تدريبات الفريق اليوم الاحد، والتي وصلت لمشاده عنيفه بين لاعبي الفريق".

وأضاف : "المشكلة حصلت بين عبد الله بكري، وإسلام عيسي، وجاء ذلك بسبب العروض المقدمة للاعبي الفريقين في فترة الإنتقالات الصيفية".

وزاد نصير: " المشكلة بين الطرفين كانت كبيرة وأن النادي حاول أن يخفي عن المشكلة ومدى تطورها، وكل ذلك كذب لأن الجهاز الفني ولاعبي الفريق تدخلو في الملعب لمحاولة الإستخلاص بين الأثنين".

غرامة نادي بيراميدز على اللاعبين

وأردف: "أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق ولاعب بيرميدز الحلي تدخل في أول المشكلة وإستطاع أن يفصل بين الأثنين".

وأكمل: "النادي غرم كلا اللاعبين على حدث اليوم والتي وصلت إلى 50 ألف جنيها ومن المؤكد أن تكون أعلى من ذلك".

واختتم نصير: "النادي رفض كل ذلك بالرغم من حدوثة والدليل على ذلك توقف التدريب، ومغادرة الملعب".

عبد الناصر زيدان ينضم لـ دوت الخليج

وأكد عبدالناصر زيدان : " نسعى لإطلاق احتفالية سنوية تجمع بين الرياضيين والفنانين ستكون الأولى على مستوى الوطن العربي وسيتم إطلاقها تحت شعار " أوسكار رياضي عالمي "

وواصل زيدان : " سعيد للغاية بالإنضمام لموقع دوت الخليج وأشكر كل الحضور في حفل توقيع التعاقد في أحد المطاعم بالتجمع الخامس".