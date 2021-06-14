/635845/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة

كشف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر التطورات الصحية لوالده بعد خروجه من غرفة العمليات، وتطور حالته الصحية مؤخرًا، حيث سقوط على الأرض أرضًا حينما كان في طريقه إلى غسيل أذنه.

مرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أوضح أحمد أبو زهرة، أن والده سقط داخل المستشفى أثناء انتظاره الكشف، ليقوم بعمل العديد من الإشاعات المختلفة، إلا أن الطبيب حينها رجح أن يكن أُصيب بكدمة شديدة.

بات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، يعانى بعد فترة من ألم شديد لمدة أسبوع، وبعد عمل الفحوصات اللازمة له تبين وجود شرخ في مفصل الحوض أعلى القدم اليسرى.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

لفت نجل عبد الرحمن أبو زهرة، إلى أن والده أجرى عملية جراحية، وتم تركيب مسمارين له، وهو الآن في المنزل ويخضع لعلاج طبيعى مكثف من أجل أن يسترد قدرته على المشى مرة آخرى.

وأضاف: "الحمد لله تمت العملية بدون مشاكل، الحمدلله خرج إمبارح، ودلوقتي يخضع لعلاج طبيعي، متشكرين جدا على الأهتمام، الموضوع بسيط وإن شاء الله هيرجع تاني، وهو دايما مشتاق إنه يرجع لجمهوره من خلال أعماله الجميلة، ربنا يستجيب لدعائكم يارب".

الجدير بالذكر، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ينتظر طرح فيلمه الجديد أهل الكهف الذي شارك في بطولته مع كلًا من خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد وماجد المصري.