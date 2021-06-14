تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية 

/635846/تشريعية-النواب-توافق-نهاييا-على-تعديل-قانون-المحكمة-الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع راى المحكمة الدستورية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية توافق على مشروع القانون

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون، وقال:« المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.

واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري، الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

مطالب برلمانية للاستماع وزيرة الاستثمارية

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان، وضياء داود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار، وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، في حين أيد البعض الآخر تأييده للقانون، فقال النائب إيهاب أنيس:« توافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية».

وأشار النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني، ولدينا تحفظ و َتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين مطالبا وأضاف النائب صفوت النجار أؤيد القانَون لأهميته.

وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزي، إلي حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني فيه.

وقال النائب عبد الله الشيخ:« الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية ومن أجل ذلك أوافق عليه والمحكمة التشريعية هي أكثر دارية بالأمر».

وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب:« المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري، مبديًا تخوفه من مشروع القانون».

وقال النائب ناصر عثمان:« مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين، وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور».

ولفت عضو مجلس النواب، ناصر عثمان:« دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرناها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج لأن هناك قرارات المنظمات الدولية مسيسة وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي».

وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية:« بعد خطاب المحكمة الدستورية، بموافقتها على مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة».

وأضاف زعيم الأغلبية، أشرف رشاد:« القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري، لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة؛ وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمي 27مكررا و33مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكرر على أنه لرئيس مجلس الوزراء، أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.