صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بفرض رسوم «إغراق» مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح

/635847/صناعة-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بفرض-رسوم-اغراق-موقتة-على-واردات-مصر-من-البليت-وحديد-التسليح

ناقشت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وأثر ذلك سلبياً على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، لطلب الإحاطة المقدم من النائب سيد طه، المتعلق بفرض رسوم إغراق مؤقتة.

سيد حنفى: الزيادة لا تخدم هذه الصناعة

وأوضح النائب سيد حنفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان اسعار من دولة السعودية وتعد منخفضة جدا عن الاسعار المحلية، وأن ارتفاع اسعار الحديد تؤثر على المواطن المصري في كافة المجالات وطالب النائب تشكيل لجنة لدراسة اسباب ارتفاع الحديد ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات في مصر.

إبراهيم السجيني: كي نحمي الصناعة لابد العمل على تحقيق معادلة هامة بين السوق والسعر

وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية:« أننا كي نحمي الصناعة الوطنية لابد العمل على تحقيق معادلة هامة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات، موضحًا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقي العديد من البيانات حول الاسعار، وبناءًا عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول اسباب ارتفاع الاسعار وقريبا ستنتهي وسيتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد اسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة».

وأكد أن هناك توجيه رئاسي باعطاء تراخيص لمصانع البيلت وذلك لانعاش السوق المصري.

ونيس عياد: أسعار البيلت عالميا مرتفع

وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس ادارة عرف الصناعية شركة ميتاد حلوان إن أسعار البيلت عالميا مرتفع، موضحا أنه حينما اتخذت الحكومة. كانت هناك ازمة لكن الان لا داعي لفرض هذه الاسعار مطالبا الوزارة بالغاء هذا القرار.

و قال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية إن المتضرر الاول من ارتفاع اسعار الحديد والبيلت هي الدولة لانهازأكبر مستثمر في سوق العقارات المصرية، والمشكلة الاساسية تكمن في فرض رسوم مؤقتة فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصري.

وأشار الى أن القانون يحتاج لالقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية اسهل لتغير الاسعار، موضحا ان هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.

وقال طارق الجيوشي صاحب مصنع الجيوشي للصلب إنه فؤجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح وعلى البيلت ولكن النسبة المتفق عليها كانت ٥٪؜ لكن فوجئنا بان النسبة تعدت ال٢٠٪؜، مما ادي الى تأثر السوق وغلق مصنعي لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين ، وعند وضع حلول من قبل الوزارة بمساعدة تلك المصانع بضخ خامات لهم من مصانع كبرى اخري لم يتم التعاون بشكل جيدفهذه المصانع لم تمدنا بالكميات المطلوبة، واضاف أن هناك تعنت من قبل وزارة الصناعة لالغاء هذا القانون.

وطالب النائب مجاهد نصار أنه يجب مراعاة المصانع الحالية و عدم انتظار حكم المحكمة، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الازمة.

وقال النائب محمد السلاب وكيل المجلس إن الوزارة كانت تمتلك اسباب واضحةعند مناقشتها منذ ثلاث سنوات حول ارتفاع اسعار الحديد والبيلت، ولكن الان الاسعار العالمية مناسبة لذلك سبب ارتفاع الاسعار من الوزارة لا مبرر له ، وايضا هناك ازمة الان في صناعة البيلت بمصر و وزارة الصناعة لا تعطي حتى الان تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت.

وتساءل النائب عن خطة وزارة الصناعة للعمل على انخفاض اسعار و عن خطتها لانعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدي نجاح هذه الصناعة داخل مصر.

وطالب رئيس اللجنة المهندس معتز محمود في نهاية الاجتماع بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة لدراسة الغاء هذا القرار دون انتظار حكم المحكمة.