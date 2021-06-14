شكرى يؤكد لنظيره العراقى دعم ⁧‫مصر‬⁩ لبلاده

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى بنظيره العراقى فؤاد حسين على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادى بينهما على مُختلف الأصعدة.





كما جدد الوزير ⁧‫شكرى‬⁩ خلال اللقاء دعم ⁧‫مصر‬⁩ للعراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره، وبما يصون وحدته وسيادته، وتبادل الوزيران الرؤى تجاه مستجدات الوضع الراهن فى المنطقة العربية، وسبل تحريك مختلف المسارات السياسية للقضايا العربية على نحو يحفظ مقومات الأمن القومى العربى. ومن المنتظر أن يشارك وزير الخارجية فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى سيعقد، غدا الثلاثاء، بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربى الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك، إزاء التحديات المتنامية التى تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمى. كما سيشارك الوزير شكرى فى دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتى ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان فى أعقاب الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة فى الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

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