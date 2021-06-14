القصير: 28 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو بقيمة 5.1 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى، أن المشروع القومى للبتلو استفاد منه حوالى 28 ألف مربى وأكثر من 300 ألف رأس بقيمة 5.1 مليار جنيها.





وأضاف الوزير، أنه ولأول مرة فى مصر يتم حصر مراكز تجميع الألبان وعددها 826 مركزا، بينها 205 مركز مرحلة أولى، و76 تم تطويرها وتشغيلها و61 تم إنشاؤها وتجهيزها، و31 تم صرف القروض لها بحوالى 253 مليون جنيه، بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزى بنسبة 5%، ‏وجارى الانشاءات و 37 تحت الدراسات التمويلية. ولفت إلى أنه طبقا لتوجيهات الرئيس تتحمل الدولة رسوم شهادة الاعتماد الدولى لمركز تجميع الألبان وقدرها 50 ألف جنيه.

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