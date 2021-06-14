غدا.. ذكرى مهمة فى حياة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - ففى يوم 15 يونيو 1997، تمت رسامة قداسة البابا تواضروس الثانى أسقفًا عام مساعد لنيافة الأنبا باخوميوس فى البحيرة، بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وكان معه أيضًا فى هذه الذكرى الأنبا رافائيل الأسقف العام، والأنبا سوريال الأسقف بإستراليا، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف. وتحمل هذه الصور ذكرى خاصة لقداسة البابا وجميع الأساقفة بتذكار الرسامة الأسقفية.

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