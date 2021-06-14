قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى، الدكتور حسان حمدى عبدالرحمن نعمان، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد ماضى أحمد، عميدًا لكلية فنون تطبيقية جامعة بنى سويف، والدكتور رجب كامل محمد محمود، عميدًا لكلية تربية رياضية جامعة الوادى الجديد.

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