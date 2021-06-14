/635842/يورو-2020-شيك-يحرز-أجمل-أهداف-البطولة-فيديو

سجل باتريك شيك نجم المنتخب التشيكي، ولاعب الفريق الإيطالي روما، والمعار في الفترة الحالية لصفوف آر بي لايبزيج، هدف رائع ومن أجمل أهداف بطولة أمم أوروبا 2020، في شباك المنتخب الاسكتلندي اليوم، في لقاء جمع الفريقين في المجموعة الخامسة من البطولة والجولة الاولى.

تألق باتريك شيك في مباراة اليوم مع منتخب بلاده التشيك، أمام المنتخب الأسكتلندي، ليحرز هدفين المباراة، ولكن الهدف الثاني في المباراة كان من أجمل أهداف البطولة حتى الآن، ليسير ضجة السوشيال ميديا والجمهور على مستوى العالم.

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثانية والخمسون من عمر المباراة لصالح المنتخب التشيكي، بأقدام باتريك تشيك، من خلال تسديدة طويلة من منتصف الملعب علي المرمي الخالي، بعد تقدم حارس مرمي المنتخب الأسكتلندي، وتحويل هجمة منتخب الأسكتلندي المنظمة لهجمة مرتدة للمنتخب التشيكي ولكن في خمسة ثواني ينهي شيك الهجمة في الشباك.

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غادر باتريك تشيك صاحب هدفين اللقاء للمنتخب التشيكي أرضية الملعب في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة ودخل بديلة مايكل كريمينك، وخرج فلاديمير داريدا أيضا في صفوف التشيك، ليحل بديلة في المباراة بيتر سيفشيك.

انتهت مباراة منتخب التشيك ومنتخب اسكتلندا، بنتيجة هدفين دون رد لصالح اسكتلندا، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من بطولة أمم أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب همبدن بارك بأسكتلندا، ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة النهائية بين المنتخبين.

تشكيل منتخب اسكتلندا في المباراة:

حارس المرمى: ديفيد مارشال

خط الدفاع: جاك هندري - جرانت هانلي - ليام كوبر

خط وسط الملعب: ستيفن أودونيل - سكوت ماكتوميناي - ستيوارت أرمسترونج - جون ماكجين - أندرو روبرتسون

خط الهجوم: ليندون دايكس - ريان كريستي

تشكيل منتخب التشيك في المباراة :

حارس المرمى: توماس فاتسليك

خط الدفاع: فلاديمير كوفال - أوندري شيلوتسكا - توماس كالاس - يان بوريل

خط وسط الملعب: لوكاس ماسوبوست - توماس سوسيك - فلاديمير داريدا - أليكس كرال - جيكوب جانكتو

خط الهجوم: باتريك شيشك

المجموعة الرابعة في يورو 2020:

منتخب إنجلتر.

منتخب كرواتيا.

منتخب التشيك.

منتخب اسكتلندا.