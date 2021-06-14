/635850/دينا-عبد-الكريم-موظفي-الإدارة-المحلية-غير-مؤهلين-ونفتقد-لوجود-كوادر-بها

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب ناصر عاطف، الاقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة دينـا عبـدالكريم، بشـأن اسـتحداث أقسـام للإدارة المحليـة تابعـةُ للكليات المختلفة وخاصة كليات التجارة، والاقتصاد، وكليات الادارة التي درس باللغة اللإنجليزية.

دوت الخليج يرصد مناقشة لجنة الاقتراحات لطلب النائبة دينا عبد الكريم

وقال ممثل الحكومة مستشار أكاديمية البحث العلمي، ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، أن طالب كلية التجارة يدرس الادارة المحلية تحت مسمي الادارة العامة ،مشيرا إلى أنه أرتفع لبكالريوس فى الادارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستقبل واكاديمية السادات للعلوم الادارية، والتي تشمل الواحدات الحكومية ، المملوكة للدولة بما فيها الواحدات المحلية، حيث ارتقت من مجرد مقرر دراسي الى درجة بكالريوس فى الادارة العامة مما يتيح للخريج العمل فى أكثر من مجال.

الادارة المحلية

وأشار ممثل الحكومة ، إلى وجود ماجستير مهني فى الادارة العامة بجامعة عين شمس ، ودراسات عليا فى الادارة العامة بجامعة القاهرة، وماجستير فى الادارة العامة بجامعة القاهرة ، واكاديمية السادات للعلوم الادارية.

ولفتت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إلى وجود أزمة بسبب المادة 10 فى قانون الادارة المحلية، بشأن تطبيق اللامركزية، مؤكدة ان موظفي الإدارة المحلية غير مؤهلين ونفتقد لوجود كوادر فى الادارة المحلية.

الإدارة العامة

وأضحت دينا عبد الكريم، انطلاقا من الاصلاح الإداري وتأسيس الجمهورية الجديدة، لابد من وجود كوادر فى المحليات ولا وسيلة لمحاربة فساد المحليات الا بالعلم،مضيفة “محتاجين ناس بتفهم فى المحليات”، حتي نتمكن من تطبيق اللامركزية،مؤكدة على ضرور تأهيل قدرات موظفي المحليات لتحسين صورة مصر الداخلية.

إدارة الاعمال

ومن جانبه رد ممثل الحكومة ، بأنه يوجد دبلومات وماجستير بإدارة الاعمال، اضافة إلى وجود دبلومات فى الإدارة العامة، لافتا إلى إقتران الترقية بمؤهل معين ،وعلى من يرغب يتقدم بالحصول على هذه الدبلومات اضافة إلى أن الادارة المحلية تخصص ضيق.

هذا وأرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوي، مقترح النائبة دينا عبد الكريم،بشأن اسـتحداث أقسـام للإدارة المحليـة تابعـةُ للكليات المختلفة وخاصة كليات التجارة، والاقتصاد، وكليات الادارة التي درس باللغة اللإنجليزية، بمزيد من الدراسة .