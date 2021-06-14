لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية استعداداً لمواجهة أسوان

/635851/لاعبو-الزمالك-يخوضون-تدريبات-بدنية-استعدادا-لمواجهة-أسوان

أدي لاعبو الزمالك للفريق الاول تدريبات ترفيهية قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وكان لاعبو الفريق قد خاضوا تدريبات بدنية وإطالات بصالة الجودو بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

فيما خاض تدريبات بدنية وإطالات في صالة الجودو بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين بملعب النادي، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران الجماعي.

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ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة26 من الدوري الممتاز، وتقام اللقاء علي استاد القاهرة الدولي.

وغاب كارتيرون عن إدارة مواجهة الجونة، حيث تواجد فى المدرجات، وتولى أسامة نبيه المدرب العام المهمة، وهو نفس الأمر الذى سيحدث فى لقاء أسوان.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.

يدخل فريق الزمالك المباراة أمام أسوان متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويسعى فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل مواصلة صدارة بطولة الدوري الممتاز، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يلعب مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مديره الفني علاء عبد العال في تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بمتسوى مشرف أمام الزمالك في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأن.