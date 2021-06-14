/635853/ثلاثي-المنتخب-الأوليمبي-ينتظمون-لتدريبات-الزمالك

انتظم محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور لاعبو الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي إقيمة مساءً اليوم الإثنين بملعب النادي، وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبي.

وشارك ثلاثي الزمالك مع المنتخب الأوليمبي في مباراتي جنوب إفريقيا الوديتين، قبل الانتظام في تدريبات الفريق اليوم.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعمل برنامج خاص لعبد السلام لعدم إرهاقه، حيث شارك في جزء من المران، بناء على تعليمات كارتيرون.

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ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

وغاب كارتيرون عن إدارة مواجهة الجونة، حيث تواجد فى المدرجات، وتولى أسامة نبيه المدرب العام المهمة، وهو نفس الأمر الذى سيحدث فى لقاء أسوان.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.

يدخل فريق الزمالك المباراة أمام أسوان متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويسعى فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل مواصلة صدارة بطولة الدوري الممتاز، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يلعب مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مديره الفني علاء عبد العال في تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بمتسوى مشرف أمام الزمالك في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأن.