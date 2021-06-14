/635855/غرامات-مالية-على-شركات-المحمول تقدر-بالملايين-تعرف-على-السبب

فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غرامات مالية تقدر بنحو 20,65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك لمخالفتها القواعد التنظيمية التي أصدرها الجهاز لحريه التنقل بين شبكات المحمول المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تلك الغرامات المالية من خلال السطور التالية، حيث جاءت على النحو التالي :

غرامات مالية على شركات المحمول

- سبعة مليون شركة فودافون مصر.

- خمسة مليون وثمانمائه ألف لشركة اورانج.

- ثلاثة مليون وتسعمائة ألف للاتصالات.

- ثلاثة مليون وتسعمائة للشركه المصريه للاتصالات.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كما تم رصد المخالفات لما تعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات التنقل بين الشركات، وعدم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب.

وقد أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على حقوق المستخدمين من حيث تعاملهم مع شركات المحمول المرخص لها للحصول على جوده عالية وتطوير منظومة نقل الأرقام البحرية من شبكه لأخرى بما يلائم الاحتياجات.

ووضع الجهاز، شرط أن يكون الشخص مالك للخط، ويمتلك مايثبت ملكيته للخط ومسددًا كافة فواتيره المستحقه، فضلًا عن مرور أربعة أشهر من شراءه، من هنا لا يحق للشركه الرفض لطلب النقل.