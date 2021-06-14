/635855/غرامات-مالية-على-شركات-المحمول تقدر-بالملايين-تعرف-على-السبب
فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غرامات مالية تقدر بنحو 20,65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري وذلك لمخالفتها القواعد التنظيمية التي أصدرها الجهاز لحريه التنقل بين شبكات المحمول المختلفة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تلك الغرامات المالية من خلال السطور التالية، حيث جاءت على النحو التالي :
غرامات مالية على شركات المحمول
- سبعة مليون شركة فودافون مصر.
- خمسة مليون وثمانمائه ألف لشركة اورانج.
- ثلاثة مليون وتسعمائة ألف للاتصالات.
- ثلاثة مليون وتسعمائة للشركه المصريه للاتصالات.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
كما تم رصد المخالفات لما تعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات التنقل بين الشركات، وعدم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب.
وقد أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على حقوق المستخدمين من حيث تعاملهم مع شركات المحمول المرخص لها للحصول على جوده عالية وتطوير منظومة نقل الأرقام البحرية من شبكه لأخرى بما يلائم الاحتياجات.
ووضع الجهاز، شرط أن يكون الشخص مالك للخط، ويمتلك مايثبت ملكيته للخط ومسددًا كافة فواتيره المستحقه، فضلًا عن مرور أربعة أشهر من شراءه، من هنا لا يحق للشركه الرفض لطلب النقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرامات مالية على شركات المحمول تقدر بالملايين.. تعرف على السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.