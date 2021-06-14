/635856/تعديل-موعد-مباراتي-مصر-المقاصة-في-الدوري-وكأس-مصر-مع-الزمالك

أكدمنتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق بنادي الزمالك أن اتحاد الكرة أخطر النادي اليوم بتعديل موعد مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ودور الثمانية لكأس مصر.

وقال الرملاوي أنه تقررت إقامة مباراة الفريقين في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها يوم 22 يونيو الجاري في السابعة مساءً ،بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

كما قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الفريقين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم 28 يونيو الجاري في السابعة مساءً باستاد الجيش بالسويس بدلا من اقامتها في الخامسة مساءً.

عبدالله بكري يرد على أخبار «خناقة» مع إسلام عيسى في تدريبات بيراميدز

وكان اتحاد الكرة المصري سبق وقام بتعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً قبل أن يتم تعديل المواعيد مجددا اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

يدخل فريق الزمالك المباراة أمام أسوان متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويسعى فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل مواصلة صدارة بطولة الدوري الممتاز، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يلعب مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مديره الفني علاء عبد العال في تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بمتسوى مشرف أمام الزمالك في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأن.