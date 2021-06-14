/635857/تعرف-على-السجل-الإجرامي-للقيادي-الإرهابي-محمد-البلتاجي

أمرت اليوم الإثنين 14 يونيو 2021، محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، حكم الإعدام الصادر لـ12 متهمًا، وتخفيف العقوبة لـ31 متهمًا من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى إلى المتهم المتوفي، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض إعتصام رابعة وجاء منطوق الحكم كالتالي:

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق، بأمر محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، حكم الإعدام الصادر لـ12 متهمًا، وتخفيف العقوبة لـ31 متهمًا من إعدام إلى مؤبد.

- أولاً: أحكام الإعدام: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

يحفل السجل الجنائي إلى المتهم«محمد البلتاجى» بالعديد من الأحكام الصادرة ضده في قضايا إرهاب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية محطات للسجل الإجرامي للإرهابي" محمد البلتاجي"

المحطة الأولى .. أحداث قسم العرب

وفي يوم 22 أغسطس 2015 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها، على 191 متهمًا من قيادات العناصرالإرهابية في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد، وقضت بالسجن المؤبد على 19 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حضوريًا، و76 غيابيًا.

المحطة الثانية .. تعذيب محامي

كما قضت المحكمة في يوم 2 ديسمبر 2015، بمعاقبة المتهمين بالسجن 15 عامًأ، وهو كل من " محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب محامي في شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.

المحطة الثالثه.. أحداث السويس

قضت المحكمة العسكرية، في 22 ديسمبر 2015، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومعه محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المشدد 10 سنوات، في أحداث السويس، وغيابيا بالمؤبد ضد 90 آخرين من أنصار محمد مرسي.

المحطة الرابعة .. إهانة القضاء كما صدر ضد البلتاجي أحكامًا بـ19 عامًا، حبس لإتهامة بإهانة القضاء من دوائر مختلف في 8 دعاوى إهانة محكمة.

المحطة الخامسة .. أحداث الاتحادية

يكتظ السجل الجنائي للإرهابي محمد البلتاجي بالأحكام النهائي، إذ قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضد محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 22 عامًا، في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت خلال شهر ديسمبر 2012.

المحطة السادسة .. أحداث قليوب كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، يوم 26 أكتوبر 2016، برئاسة المستشار حسن فريد، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأحمد دياب ومحسن راضي عضوا مجلس النواب سابقًا، و 32 أخرين من أعضاء الجماعة بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه.

المحطة السابعة .. أحداث الإسماعيلية

وقضت أيضًا محكمة جنايات الإسماعيلية العسكلرية في 30 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من "محمد بديع، محمد البلتاجي، وعضو مكتب الإرشاد محمد وهدان، وصفوت حجازي، و308 آخرين" من قيادات وأعضاء الجماعة بأحكام تتراوح ما بين "البراءة والمؤبد"، في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

المحطة السابعة .. أحداث قسم الجيزة

كما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد على "البلتاجي"، وبالسجن المشدد 15 سنة على وزير التموين السابق باسم عودة، في قضية أحداث "البحر الأعظم" في محافظة الجيزة، 12 يوم أغسطس 2018.

المحطة الثامنة .. الإعدام وفي يوم 8 سبتمبر 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 75 بينهم قادة من العناصرالعناصر الإخوان، أبرزهم؛ عصام العريان وعبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي، إضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر ووجدي غنيم.