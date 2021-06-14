رياضة النواب تطالب بإلغاء قرارالدمج.. والوزارة: بيع المراكز القديمة فكرة عبقرية 

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شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئسة النائب محمود حسين، انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب الصادر بقرار من وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، مطالبين بضروة إجراء تعديلات على القانون الحالي لإلغاء قرار الدمج.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بما شهده لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من مطالب بإلغاء قرار الدمج.

مطالب برلمانية لإلغاء قرار الدمج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الوجهة لوزارة الشباب، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بعدم إدراج بعض المراكز فى خطة المنشآت.

رئيس رياضة النواب: اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب، بشأن تطوير جميع المراكز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال خطاب موجه لوزير الشباب، لرد الوزارة على ملخص نتائج التعامل مع طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب من خلال الـ 6 أشهر الماضية، وكذلك مد اللجنة بخطة عمل الوزارة.

وطالب رئيس لجنة الشباب ، من مسئولى وزارة الرياضة بضروة وضع جدول زمني للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أشرف الشبراوى ، بشأن غلق مركز شباب عزب بنى عبيد محافظة الدقهلية وعدم تطويره، فائلا : بكل تاكيد الوزارة سكون لديها حلول ". من جانبه علق الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، على مطالبات النواب حول وجد خطة زمينة لتطوير مراكز الشباب قائلا : طالبنا من كل مدير مديرية وضع خطة علي مستوي المديريات تتضمن بخطة تنفيذية واستثمارية على أن يتم تجميع تلك الطلبات مع خطة النوا ب وإدراجها فى خطة 21 – 25. وشهدت اللجنة انتقدات واسعة لقرار دمد مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة ، وربطها بمراكز شباب أخرى مؤكدين أن ذلك يجعل الشباب ممتنعين عن ممارسة الرياضة بسبب بعد المسافات .

وقال النائب طارق السيد ، غن قرار الدمج يحتاج إلى تعديل تشريعي، خاصة أن جميع مراكز الشباب التى رفعت قضايا لإلغاء القرار ، خسرت تلك القضايا واصبح هناك وضع قانوني قائم ،مطالبا بدعوة جميع النواب من خلال ترتيب لقاءات مع نواب كل محافظة بحدة والاستماع لمشاكلهم المتعلقة بمراكز الشباب .

من جانبه طالب النائب اسامة عبدالعاطي اسامة عبدالعاطي، بضروة تعديل القانون وإلغاء قرار الدمج قائلا :" لابد ان نصل إلى حل سريع لإلغاء الدمج " وتساءل :" ما هو المانع ان نقدم مشروع قانون بالاستبدال والدمج أو نصدر توصية لوزير الشباب بإلغاء الدمج ".

ووجهت النائبة آية مدني ، تساؤلا لمشئولى وزارة الشباب بشأن المعايير التي يتم بناءا عليها تحديد الاولويات لتطوير ال٤ الاف مركز شباب على مستوي الجمهورية .

من جانبه اكد النائب ثروت سولم وكيل لجنة الشباب والرياضة ، على سرعة تطبيق مقترح اللجنة وتوجيهات رئيس الوزراء ، باستخدام الأراضى التابعة للجهات والهيئات الحكومية الغير مستغلة، وبيع مراكز الشباب القديمة وذلك لإنشاء مراكز شباب جديدة، وهو ما رحب به طارق ندا مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشبابـ واصفا مقترح لجنة الشباب بالحل العبقرى لمساعدة القرى والمركز المحرومة .