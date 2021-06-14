تلبية لطلب محمد عبد العزيز.. شكاوى النواب توافق على تشكيل لجنة لبحث نقل سوق الأحد خارج المنطقة السكنية«فيديو»

/635859/تلبية-لطلب-محمد-عبد-العزيز-شكاوى-النواب-توافق-على-تشكيل-لجنة-لبحث-نقل-سوق-الأحد-خارج-المنطقة-السكنيةفيديو

وافقت لجنة القتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على تشكيل لجنة من الإدارة المحلية لبحث الاقتراح المٌقدم من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن نقل سـوق الأحـد خـارج المنطقـة السـكنية، بحـي غـرب شـبرا الخيمـة محافظـة القليوبيـة إلـى منطقـة حـوض بشـير التابعـة لمركـز قليـوب، والمملوكـة للبحوث الزراعية واستصلاح الأراضي، سيتم البحث وعمل دراسة للمكان الذي سيتم النقل به.

دوت الخليج يرصد طلب النائب محمد عبد العزيز بشكاوى النواب

جاء ذلك خلال اجتماع الجنة الغتراحات والشكاوى بحضور عدد من ممثلي الحكومة لمناقشة الطلب الذي تقدم به النائب محمد عبد العزيز بشأن "نقل سوق الأحد خارج المنطقة السكنية بحي غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية".

وأكد النائب محمد عبد العزيز على وجود تعاون كبير من قبل محافظة القليوبية لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أن هناك أكثر من نائب طالب بنقل السوق سابقا، حيث أن المكان الذي يوجد به السوق حاليا وسط منطقة سكنية ويتسبب في عديد من الأزمات فضلا عن إعاقة حركة المارين.