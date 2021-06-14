عمر مصطفى متولي في مرمى نيران السوشيال ميديا والسبب فرجاني ساسي

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شارك الفنان عمر مصطفى متولي في حملة "لو كنت" التي أطلقها الفنان أكرم حسني أمس في إطار الدعاية لأغنية تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي، إلا أن طريقته استفزت جمهور الزمالك بسبب اللاعب التونسي فرجاني ساسي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل منشور الفنان عمر مصطفى متولي، الذي أثار غضب جمهور نادي الزمالك.

عمر مصطفى متولي يستفز جمهور الزمالك

نشر عمر مصطفى متولي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صورة لساسي، وكتب: "لو كنت ساسي كنت لا يمكن أمضي للزمالك".

اعتبر جمهور نادي الزمالك منشور عمر مصطفى متولي، سخرية بعد رحيل اللاعب التونسي عن النادي وتعاقده مع نادي آخر.

حذف عمر، عن المنشور بعد تلقيه انتقادات كثيرة من جمهور نادي الزمالك، ثم عاد ونشره مجددا بنفس التعليق ولم يهتم بالانتقادات التي كتبت له وتأكيد البعض على إلغاء متابعته.

آخر أعمال عمر مصطفى متولي

كان آخر أعمال الفنان الشاب عمر مصطفى متولي ظهوره في رمضان 2021 ضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2".

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.