عاجل.. السيسى يطلع على مخطط أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور كلٍ من هشام جزر رئيس مجلس إدارة شركة "بيل كلر" لصناعة الجلود، وسيد فرج رئيس مجلس إدارة شركة "شو رووم" للتجارة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومى لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود فى الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، بالشراكة مع الخبرة الإيطالية.

ووجه الرئيس، بالبدء الفورى فى إنشاء المصنع طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير جميع الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة فى هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد فى المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.

كما اطلع الرئيس، على مكونات المشروع العملاق، بالإضافة إلى دراسات الجدوى ذات الصلة، حيث سيتكامل هذا المشروع مع المناطق الصناعية الأخرى فى مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم فى التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية فى تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادى من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات.

وفى سياق متصل، تم عرض جهود تطوير صناعة الجلود فى مصر، كالأحذية وغيرها، بالتكامل مع مشروع مصنع دباغة الجلود، بهدف التوسع فى توطين هذه الصناعة فى مصر.

ووجه الرئيس، بأهمية امتلاك القدرة الصناعية لتوفير أفضل المنتجات الجلدية المصنعة محلياً للمواطنين بجودة عالية وسعر مناسب، وآخذًا فى الاعتبار ما سيساهم به هذا الطرح فى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لا سيما فى ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها فى المنطقة.