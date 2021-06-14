العناني: تواصل حكومي مشترك مع روسيا لعودة السياحة  

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن قرار استئناف الرحلات بين مصر ورسيا مثل مفاجئة سارة للقطاع السياحي، حيث كانت روسيا تحتل الدول الأولى المصدرة للسياحة لمصر منذ عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥ بإجمالي ٣٠٪؜ من الأعداد الوافدة لمصر.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له أن هناك تواصل على مستوى حكومي بين البلدين لوضع استراتيجية استئناف الرحلات وهناك تواصل مع الشركات السياحية والوكلاء بالخارج لبدء إعداد برامج مشتركة، مؤكدا أن التقرير الصادرة من الوفود الأمنية الروسية عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصر لحماية سائحيها كانت حيدة، مؤكدا أن مصر جاهزة لاستقبال السائحين من مختلف الدول، خاصة أسواق أوروبا الشرقية وكرواتيا وكازخستان وبيلاروسيا التي شهدت أعداد توافد مرتفعة خلال الفترة الماضية .

ونوه العناني الى ان الوزارة أطلقت حملة شتي في مصر بالتنسيق مع وزارة لدعم السياحة الداخلية وللسائحين كما تم طرح برامج مخفضة بدأت من ١٥٠٠ جنيه حتى يستطيع السائح زيارة محافظتي الأقصر واسوان وذلك لمنح قيمة تنافسية للمقصد الشاطيء كما تسعى الوزارة للربط نمط السياحة الثقافية بالشاطئية من خلال شبكة طرق واستحداث رحلات جديدة بين القاهرة وجنوب الصعيد كما تم إضاءة بعض المناطق الأثرية ليلا بالبر الغربي في محافظة الأقصر لتسيير على السائح لزيارة المناطق الأثرية والاستمتاع بها.

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