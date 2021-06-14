اتحاد الكرة يُعدل موعد مباراتى الزمالك ومصر المقاصة فى الدورى وكأس مصر

أكد الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن اتحاد الكرة أخطر النادى الأبيض، اليوم، بتعديل موعد مباراتى الفريق أمام مصر المقاصة فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز ودور الثمانية لكأس مصر.

وأضاف الرملاوى أنه تقررت إقامة مباراة الفريقين فى دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها يوم 22 يونيو الجارى فى السابعة مساءً بدلا من إقامتها فى الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

كما قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم 28 يونيو الجارى فى السابعة مساءً باستاد الجيش بالسويس بدلاً من إقامتها فى الخامسة مساءً.

وكان اتحاد الكرة المصرى سبق وقام بتعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى لتقام يوم الإثنين 28 يونيو فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها فى التاسعة مساءً، وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها فى التاسعة مساءً قبل أن يتم تعديل المواعيد مجددا اليوم.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى تصدر الأبيض ترتيبه برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدفًا بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.