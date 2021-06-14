استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، بعد عرض حالته فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد. وكانت الإعلامية عزة مصطفى، قد عرضت مساء اليوم الإثنين، حالة المواطن "محمد" المريض بسرطان المثانة منذ عام 2012، ويحتاج لعلاج مكثف، ما جعله يتوقف عن عمله "فرش لبيع الملابس في الشارع"، ويمكث في منزله بسبب ظروف مرضه. من جانبه، قال محمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير": "ربنا يباركلنا في عمر الرئيس ويطولنا في عمره، وربنا يجبر بخاطره زي ما بيجبر بخاطر الغلابة"، مؤكدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في منطقة المطرية خاصة في الشوارع والكباري، لحل أزمة الزحام الشديدة التي كانت عليها في الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يستجيب لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.