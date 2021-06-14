/635852/يورو-2020-رد-فعل-غريب-من-رونالدو-في-بداية-المؤتمر-الصحفي-فيديو

عقد المنتخب البرتغالي بقيادة المدير الفني للفريق فرناندو سانتوس، وبجانبه قائد الفريق كريستيانو رونالدو، استعدادا لمباراة المنتخب الغد مع منتخب هنغاريا، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا، ويستعرض دوت الخليج رد فعل رونالدو في المؤتمر.

انتشرت في الساعة الماضية فيديو قصير عن بداية مؤتمر المنتخب البرتغالي، ممثلها فرناندو سانتوس المدير الفني، وكريستيانو رونالدو قائد المنتخب الوطني، والذي جاء رد فعله غريب في بداية حضورة للمؤتمر الصحفي، والذي إنكشف بعد عدة ثواني من جلوسة، وهو وجود المشروبات الغازية أمامة في المؤتمر، وقبل بداية المؤتمر قام بإبعادها من أمامه ووضع المياه بدلاً منها.

🎥 انزعاج كريستيانو من وضع المشروبات الغازية و يضع الماء بالواجهة pic.twitter.com/w5uNwjCu6N — يورو 2020 (@Arabic_euro) June 14, 2021

موعد مباراة المنتخب البرتغالي والمجر

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع المنتخب الهنغاري، في الغد في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في بطولة اليورو 2020، ويشهد على لقاء الفريقين ملعب فرينيتس بوشكاش.

توج المنتخب البرتغالي ببطولة أمم أوروبا 2016، لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة كريستيانو رونالدو، بنتيجة هدف دون رد في نهائي البطولة على حساب المنتخب الفرنسي، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة، والذهاب إلى الوقت الإضافي، لينهيها المنتخب البرتغالي بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

شهدت النسخة السادسة في بطولة أمم أوروبا، على العديد من الأحداث الكارثية من جانب الإصابات، سواء فيما يخص لاعبي المنتخبات المشاركة، أو حتى الجماهير التي تحضر البطولة، ومن قبل ذلك انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأجيل المسابقة لمدة عام، ما جعل البعض يطلق عليها «بطولة نحس»، بالرغم أن المنافسات الرسمية لم تبلغ يومها يومها الثالث بعد.

تألق باتريك شيك لاعب منتخب التشيك في مباراة اليوم مع منتخب بلاده التشيك، أمام المنتخب الأسكتلندي، ليحرز هدفين المباراة، ولكن الهدف الثاني في المباراة كان من أجمل أهداف البطولة حتى الآن، ليسير ضجة السوشيال ميديا والجمهور على مستوى العالم.