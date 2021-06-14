/635864/إسكان-النواب-تناقش-عدد-من-طلبات-الاحاطة-بشأن-الصرف-الصحي-بالمحافظات

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، اجتماعيها الأول والثاني برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

في بداية الاجتماع استعرض النائب أسامة عبد العاطي، طلب الإحاطة الخاص به وأوضح أنه تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض مع المحافظة لإنشاء محطة مياه مدينة تمي الامديد ومركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبالرغم من ذلك لم يتم البدء في تنفيذ المشروع، مع العلم ان هناك عجز شديد في كمية المياه، التي يتم ضخها،لافتا إلى أنه تم عمل برتوكول بين الهيئة القومية والهيئة الهندسية، وطالب النائب بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة الأرض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد حمودة

وعقب صبري محمد عبده رئيس مدينة تمي الامديد، موضحا أن الأرض مساحتها ٤ فدان و17 قيراط والمحافظة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، وفي انتظار قرار التخصيص من مجلس الوزراء من سنة ونصف وقد انتهت المحافظة من كافة الرسومات الخاصة،ونوه إلى أنه مخصص لها اعتماد مالي من قبل المحافظة وتم مخاطبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستلام الأرض وعمل التصميمات والدراسات،مؤكدا أن المدينة تعاني أشد المعاناة،فضلا عن تأخير صدور قرار الترخيص غير مبرر.

الهيئة القومية لمياه الشرب

وأضاف أشرف كساب نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، “أنه طلب استلام الأرض من الوحدة المحلية لعمل دراسات وتصميمات، ولكنها رفضت فخاطبنا المحافظ وتم الموافقة ولكن حين صدر مشروع حياة كريمة ابلغنا ان ننسحب من جميع المحافظات التابعة للهيئة الهندسية، ومنها محافظة الدقهلية”، وطالب النائب اسامة عبد العاطي بسرعة استصدار قرار التراخيص.

الصرف الصحي

ابدت النائبة مـــروة هاشــم،عضو مجلس النواب، استياءها بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية العلوية ــ التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، واواضحت ان هذه المشكلة من 2008 و تنحصر في تخصيص قطعة أرض منذ ذلك الوقت الي الآن، وتقوم الهيئة والمحافظة والوحدة المحلية بالمخاطبات ولكن لم يتم شئ أي إلى الآن، مع العلم ان المساحة افادات بأنها أرسلت محضر المعاينة على الطبيعة من اللجنة المشكلة من المساحة والوحدة المحلية والهيئة ،يفيد بأنه تم إرسال خرائط بشأن الأرض المحددة وتم تحديد تكاليف الاعمال المساحية وتسديد الرسوم الخاصة بها وفي عام 2015 ردت الهيئة بتنفيذ نسبة 75% من خطوط الانحدار الخاصة بالمشروع وجاري حاليا إجراءات نزع الملكية وفي عام 2020,عندما اشتكى الاهالي طلبت الهيئة الخرائط،المساحية التي صممت في عام 2010,من قبل المساحة وردت الوحدة المحلية إن الخرائط موجودة بالفعل لدى الهيئة.

واضافت ان صاحب الأرض أكد أنه لا مانع لديه من بيع قطعة الأرض وطالبت بمعرفة الأسباب وراء التأخر في التنفيذ

وطالبت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الخاص بقرية العلوية وأكدت أنه يوجد شبهة إهدار مال عام وتساءلت هل بعد تركيب المواسير منذ 15 سنة ها ستظل كما هي إلى الآن وهل سعر الأرض سوف يظل كما كان منذ 15 عام وطالبت بضرورة تحديد موعد رسمي لانتهاء لمشروع.

ومن جانبه عقب أشرف كساب نائب رئيس الهيئة القومية، أن المشروع ثم إسناده الي شركة مختار ابراهيم في عام 2009، وفوضنا الوحدة المحلية لشراء قطعة الأرض الخاصة بالمحطة وقمنا بالبدء في العمل لكن دون شراء قطعة الأرض وبعد تنفيذ 60% من المشروع صاحب الأرض رفض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده،مضيفا أنه تم سحب كل أعمال شركة مختار ابراهيم من الشرقية واسنادها إلى شركة أخرى.

أضافت لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، أن صاحب قطعة الأرض رفض بيع الأرض وجاري مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات نزع الملكية وأوضحت أنه سوف يتم اعادة الإجراءات بناء على طلب هيئة المساحة نظرا لطول المدة السابقة وفي انتظار تحديد موعد من قبل المساحة لعمل لجنة ومعاينة الأرض .

وعبرت النائبة مروة عن استياءها من رد محافظة الشرقية بإعادة الإجراءات بعد مرور 15 عام وطالبت برد رسمي لميعاد لتقديم الخدمة للمواطن. قررت اللجنة انها سوف تترك فرصة شهر لمحافظة الشرقية والهيئة القومية للانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة حتى يتسنى تخصيص قطعة الأرض

أوضحت النائبة فاطمــة سليــم بشأن تجاوزت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بصرف مياه صرف محطة كوم أبو راضي مركز الواسطى، محافظة بني سويف، في مصرف اللبيني أنه قد تحول المصرف إلى مستنقع للأوبئة والحشرات مما يهدد صحة المواطنين.

عقب أحمد محمد الصحصاح رئيس شركة بني سويف، موضحا أن محطة الصرف كانت مخصصة للصرف الصحي ولكن ما حدث أنه تم صرف الصرف الصناعي عليها أيضا مما أدى إلى زيادة الضغط عليها.

وأوضح أحمد محمد الصحصاح، رئيس شركة بني سويف، أنه تم تم إنفاق مبالغ كبيره علي هذه المحطة، حتى تتوافق مع قواعد التشغيل، وكان مخصص لها غابة شجرية، ولكن تم إهمالها فحدث تراكم لمياه الصرف وقامت الشركة بعمل فلاتر وطالبنا بفضل الصرف الصناعي عن المحطة وكذلك إنشاء خط طرد على مصرف اللبيني.

كما طالب بمخاطبة المحافظة حتى تقوم بواجبها كما يكون وتفضل الصرف الصناعي عن محطة الصرف الصحى عقب د أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ان الضغط على محطة المعالجة كبير جدا من المنطقة الصناعية ولكن نسبة التلوث قليلة جدا حتى الان.

وطالب عضو مجلس النواب، أحمد الصحصاح، بسرعة حل هذه المشكلة من قبل المحافظة وعمل محطة صرف صناعي.

وأضاف عصام عامر رئيس قطاع الفروع بالبيئة، أن الوزارة تعمل في مختلف المحافظات وان الوزارة طلبت الوزارة ان يتم تركيب سينسور على كل محطة صرف صحي يرصد وطلب من اللجنة أن تقدم هذه التوصية

كما أوصت اللجنة باستكمال مناقشة الطلب في جلسة أخرى باستدعاء محافظ بني سويف ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

واستعرض النائب عصــام ديــاب طلب الإحاطة المقدم منه، وطالب بضرورة إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز التابعة لمركز الاسماعيلية والعمل على تركيب موتور رافع "بوستر" خاص لتحسين ضغوط مياه الشرب ،كما طالب بتقديم ميعاد محدد بتسليم المشروع،وكذلك إنشاء محطة شرب بالمركز . وطالب بضرورة إحلال وتجديد محطة مياه الشرب )الفردان القديمة( الكيلو 7 – يو سف غالب – بقرية الفردان التابعة لمركز الإسماع