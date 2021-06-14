/635865/مغارة-على-بابا--تشميع-وحراسة-مشددة-لشقة-الزمالك

استيقظ الجميع قبل 15 يومًا على خبر العثور على كنز داخل إحدى شقق منطقة الزمالك التي عُرفت إعلاميًا باسم " مغارة على بابا" بعد اكتشاف مقتنيات وأنتيكات ومجوهرات ثمينة بداخلها.

وذلك وفقًا لمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بعد أن ورد إخطار من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد حصول خال نجل صاحب الشقة على حكم وذهب لتنفيذه بفتح الشقة التي يمتلكها المستشار أحمد عبد الفتاح وتم تشميعها والتحفظ على كل ما بداخلها وفرض حراسة مشددة عليها.

مغارة على بابا

بعد العثورعلى لوحات فنية وتحف ونياشين وذهب وماس ومحل في الدور الأسفل للمبنى به أيضًا أنتيكات ومقتنيات ثمينة، تم إخطار وزير العدل، على الفور تم تشكيل 6 لجان لفحص المضبوطات، وفحص مستندات ملكية مالك الشقة الذي أتضح أنه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة السابق ويعيش حاليًا في دولة عربية" الكويت" منذ 25 عامًا ويأتي زيارة كل سنة لمدة قصيرة.

مؤتمر

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمرو ممدوح عقد مؤتمر صحفي أمس الأحد 13 يونيو 2021، بإحدى قاعات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بـ"زينهم" بالقاهرة، للإعلان عما توصلت له حول المضبوطات التي تم العثور عليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في المنزل رقم 20 الكائن في شارع المنصور محمد.

2000قطعة أثرية

واتضح وجود مجموعة كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل المحل والشقة، وأعدت كل لجنة تقريرًا لإثبات إن كانت هذه المنتقيات أثرية أم لا ومشروعية الاحتفاظ بها، واتضح وجود عدد 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، وغيرها من المضبوطات غير المشروعة.

حراسة مشددة

وأبلغت إدارة التنفيذ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المحل و الشقة واستمرار الحراسة المشددة عليهما.

صاحب شقة الزمالك

وبعدها بساعات أصدر مكتب خالد أبو بكر، محامي المستشار أحمد عبد الفتاح، صاحب "شقة الزمالك"، بيانًا، ردًا على ما أعلنته إدارة التنفيذ، وجاء فيه: «تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة والباقي بطريقة الشراء منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها بل ظل محتفظًا بها داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها على حد علم صاحبها فعلاً مؤثمًا في ذاته».

وأضاف البيان: "المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة، الباقي بطريق الشراء وحيازتها مشروعة ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة وهي مشتراه من زمن بعيد".

بالتزامن مع المؤتمر الصحفي وقَّع 14 قاضيا مصريا في الكويت على شهادة تُفيد بنزاهة المستشار أحمد عبدالفتاح، صاحب شقة الزمالك، وجاء في نص الشهادة: "ونحن نكتب هذه السطور فإنما نشهد بالحق، ونحن من نحكم به بأن المستشار الفاضل الجليل أحمد عبدالفتاح حسن، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، يجب أن تفخر بلاده به، وبل تفخر به كل الدول العربية التي عمل بها".