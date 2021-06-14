/635869/تطورات-جديدة-في-انتقال-إبراهيم-عادل-لصفوف-الأهلي

وعلم دوت الخليج أن إبراهيم لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي تحدث مع هاني سعيد مسئول النادي السماوي وأخبره برغبته في الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل وبعد إنتهاء منافسات المنتخب في أولمبياد طوكيو القادمة.

وتابع إبراهيم عادل لـ هاني سعيد أنه لا يريد الخروج من نادي بيراميدز بطريقة غير لائقة ، لأنه يحترم الفريق وإدراته لكنه في نفس التوقيت لديه رغبة قوية في الإلتحاق بصفوف النادي الأهلي نظرا لما يمثله المارد الأحمر من هدف هام للاعب.

تطورات جديدة في انتقال إبراهيم عادل لصفوف الأهلي

وأبلغ هاني سعيد اللاعب بإحترام نادي بيراميدز لرغبة اللاعب في الإنتقال لأي نادي خلال فترة الإنتقالات القادمة مع الأخذ في الإعتبار مصلحة اللاعب والنادي السماوي بما يحقق المصلحة العامة، حيث أبلغ مدير الكرة متوسط ميدان الفريق بالإنتظار عقب الأولمبياد.

وأوضح هاني سعيد أن فترة الأولمبياد ستشهد تألق اللاعب إبراهيم عادل متوسط ميدان نادي بيراميدز ن وربما يرغب أحد الأندية الأوروبية في ضم اللاعب بعد التألق المتوقع خلال فترة أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

تفاصيل انتقال إبراهيم عادل لصفوف الأهلي

وأنهى إبراهيم عادل حديثه مع هاني سعيد أنه يريد الإنتقال للنادي الأهلي حتى في حال تلقى عروض خارجية خلال فترة الأولمبياد القادمة أثناء تواجد البعثة في طوكيو.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة صراع محتمل بين إدارة النادي الأهلي ونادي بيراميدز على اللاعب إبراهيم عادل ، متوسط ميدان الفريق الأزرق ، بعد أن أبدى اللاعب موافقته على الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من موسم الإنتقالات المقبلة.

وعلم دوت الخليج أن إبراهيم عادل أبلغ إدارة بيراميدز بالرغبة في الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل في إطار حرص اللاعب على إرتداء القميص الأحمر ، الأمر الذي قد يعرضه لموقف مشابه من صانع العاب المارد الأحمر محمد مجدي أفشة.

وكشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن صانع ألعاب النادي الأهلي الحالي تواصل مع إبراهيم عادل متوسط ميدان الفريق الأزرق وأبلغه بضرورة الإجتهاد ومواصلة العمل والصبر حتى يتمكن من تحقيق حلمه.