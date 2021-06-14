أرض البترول بحلوان تثير تساؤلات النواب باجتماع لجنة  الصناعة  

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تسائل النائب الدكتور عبدالنعيم حامد، بشأن عدم انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب الدكتور عبدالنعيم حامد بخصوص تلك الارض.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بشأن أرض البترول فى حلوان
وقالت المهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن دور المحافظة تمثل في احضار بعض المستشارين لدراسة تلك الاراضي وكيفية استغلالها صناعيا، لان هذه الارض متميزة في موقعها، وان يتم تدخيل المرافق من قبل المحافظة وبالفعل تم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية للتعاون مع المحافظة لاستغلال تلك الارض ولكن لم نجد جدوى، لافتة إلى مخاطبة هيئة الاستثمار وبالفعل تم الوصول الى مستثمر ووضع الخطة الاستثمارية معه، وهناك مفاوضات الان لتحديد سعر الارض من قبل هيئة التنمية الصناعية لبدء التنفيذ الفعلي في الارض.
هيئة التنمية الصناعية
وقال الاستاذ أشرف رأفت ممثل هيئة التنمية الصناعية الهيئة قامت بتسعير الارض ومخاطبة المحافظة به، موضحا ان الارض ترفيقها متميز جدا وأنه يمكن إستغلالها بشكل متميز، وبالفعل الهيئة ترى أن تلك الارض يمكن أن نقيم عليها مصنع لصناعة المواتير خاصة أن مصر لا تنتج المواتير، واضاف انه في خلال اسبوع سوف يتم وضع التسعير والتصور النهائي لاستغلال هذه الارضي وعرضها على المستثمر.
واوضح النائب علاء قريطم أن حلوان تتميز بوجود عمال بها لذلك هناك تخوف من استغلال هذه الارض سكانيا وعدم اقامة صناعات بها، وطالب الهيئة بضرورة الرد وتسهيل الاجراءات للمحافظة.
واشار الى أن هناك انباء تتردد بأن هذه الارض سيتم استغلالها في الانشطة الترفيهية والسكانية وهذا ما أرفضه تماما، لان العامل المصري أهم بكثير خاصة لان حلوان بها اكثر من مليون عامل نريد الحفاظ عليهم والنهوض بهم، فقيمة العامل المصري لدينا أغلى بكثير من القيمة الاستثمارية للارض.
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