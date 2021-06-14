/635873/التنسيقية-تجمع-غرفتي-البرلمان-للتنسيق-حول-مشروعات-القوانين-المطروحة-على-المجلسين

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا مشتركا بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقر نواب التنسيقية، للتشاور والتنسيق بين اللجنتين فيما يخص مشروعات القوانين المعروضة عليها.

حضر الاجتماع، النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن التنسيقية. والنواب، أحمد القناوي، وأحمد فوزي، أعضاء اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واتفق الجانبان على التنسيق الكامل بين اللجنتين فيما يخص القوانين المعروضة على مجلس الشيوخ وإبداء كل الملاحظات التي تمت خلال مناقشة القوانين وعمل تقرير عقب الانتهاء من مناقشة القانون وإرساله إلى ممثل التنسيقية داخل اللجنة الدستورية بمجلس النواب، والتنسيق في القوانين المعروضة على اللجنة التشريعية في المجلسين وعقد اجتماعات مستمرة.

كما ناقش الجانبان أهم القوانين المدرجة على قائمة المناقشات في لحنة الشؤون الدستورية في كلا المجلسين، مثل "قانون المأذونين" في مجلس الشيوخ و"إضافة بعض الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا" في مجلس النواب، كما جرى الاتفاق على إرسال تقرير خاص به فور الانتهاء منها