بالأسماء والصور.. الأوقاف تفتتح 13 مسجدا الجمعة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.495 مسجدًا، منها 1.375 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجدًا صيانًة وترميمًا.





أولًا: مساجد الافتتاحات: مديرية أوقاف المنوفية "التقوى – طنبدى – شبين الكوم"، "الغربى – كفر الجلابطة – الشهداء"، ومديرية أوقاف أسوان "بدر – المنشية"، "أبو بكر الصديق- المنشية"، وبمديرية أوقاف القليوبية "الأنوار المحمدية – الزهويين - شبين القناطر"، وبمديرية أوقاف البحيرة "زكى صالح - قرية زكى صالح – شبرا خيت"، وبمديرية أوقاف البحر الأحمر "عبد الله بن مسعود – الغردقة"، وبمديرية أوقاف الأقصر "المجمع الإسلامى الخيرى – بالشيخ فضيل بمركز ومدينة إسنا"، وبمديرية أوقاف الفيوم "المسجد البحرى – سيلا – مركز الفيوم". ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم، بمديرية أوقاف قنا "نجع رمضان – العقب – قوص"، "التحرير – مدينة قنا"، "عبود – القيناوية – نجع حمادى"، وبمديرية أوقاف السويس "عمر بن عبد العزيز – السوق القديم- حى السويس".

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