صور.. حسين زين يستقبل وزيرة الإعلام اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اللبنانية، فى مختلف مجالات العمل الإعلامى، وتمت مناقشة بروتوكولات تعاون فى مجال التبادل البرامجى والانتاج المشترك والتدريب.

وأكد زين، على تفعيل التعاون مع الجانب اللبنانى بما يحقق مردود إيجابى على الجانب المهنى والاقتصادى معا، مؤكدا على ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبنانى فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة والقضايا المطروحة على الساحة العربية، كما اقترح إنتاج برنامج بث مشترك.

ومن جانبها أكدت الدكتوره منال عبدالصمد، أهمية التعاون الإعلامى مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذى يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة به من خلال تنشيط الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة منها والتأهيل الجيد للعمل الإعلامى.

وفى نهاية اللقاء أجرت الوزيرة، جولة داخل ستديوهات الوطنية للإعلام "ستديو 46 إذاعة، ستديو 10، ستديو راديو مصر"، وأشادت بالتقنيات الحديثة الموجوة بالاستديوهات، معربة عن تقديرها الكبير للإعلام المصرى المهنى المتميز.