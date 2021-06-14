فيديو- السيسى يستجيب لعلاج مواطن.. والأخير: ربنا يجبر بخاطره

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استجاب لطلبات المواطن محمد عبدالحكيم والذى يبلغ من العمر 49 عامًا.





وتابعت مصطفى: "بمجرد مكتب سيادة الرئيس ما شاف التقرير تم الاستجابة للطلب، وربنا يجبر بخاطر جابر الخواطر، ربنا يبارك للرئيس السيسى لإحساسه بالمواطن المصرى". وعلق المواطن قائلا: "بشرة خير، ربنا يبارك فى الرئيس ويطول فى عمره ويجبر بخاطره زى ما بيجبر بخاطر الغلابة". يذكر أن الإعلامية عزة مصطفى، عرضت حالة محمد عبدالحكيم، وهو مريض بسرطان المثانة منذ عام 2012، وفى حاجة للعلاج، حيث كان يعمل بائعًا بأحد الطرق إلا أن وقوفه فى الشارع أمر بات صعبًا عليه نظرًا لظروف مرضه، موضحة أنه كان يعيش مع أسرته وانفصل عن زوجته لظروف حالته المرضية، موضحة أن كل ما يحتاجه هو مصدر دخل ثابت. ومن جانبه، قال المريض بسرطان المثانة، إن العلاج ثمنه باهظ عليه، وتوقف عن العمل منذ عامين لعدم قدرته على ذلك، موضحًا أنه صرف كل ما يملك على علاج نفسه، لا سيما وأنه يعانى من تبول لا إرادى، مشيرًا إلى أن كل ما يطلبه هو توفير محل له بأحد الكبارى بمنطقة المطرية، ليكون مصدر ثابت له.

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