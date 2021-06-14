الرئيس السيسي يطلع على مخطط إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بالشرق الأوسط...

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على المخطط التنفيذى لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود فى الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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