عمرو هندي لـ دوت الخليج: لابد من تشجيع المستثمرين علي بناء الفنادق فى واحة سيوة لتنشيط السياحة

/635872/عمرو-هندي-لـ-تحيا-مصر-لابد-من-تشجيع-المستثمرين-علي-بناء-الفنادق-فى-واحة-سيوة-لتنشيط-السياحة

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم الاهتمام باستغلال واحة سيوة على الرغم من تعدد مقومات السياحة بها كالعلاجية والبيئية والثقافية، وهو ما يعد إهدار للثروات الطائلة، التي نملكها والتي يجب استغلالها حتى تعود بالفائدة على مصر، بحضور ممثلي عن وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط ووزارة البيئة، ومحافظة مطروح ووزارة السياحة.

تنشيط السياحة بواحة سيوه

وقال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة استعرضت مميزات واحة سيوة لاستغلالها فى تنشيط السياحة، إضافة إلى تحديد اختصاصات كل جهة حكومية للتعاون فيما بينهم للنهوض بالواحة سياحيا، مشيرًا إلى ضرورة تنشيط سياحة الآثار والسياحة العلاجية فى واحة سيوة.

تشجيع الاستثمار فى واحة سيوة

وأوضح النائب عمرو هندي ، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بضرورة تشجيع المستثمرين على إنشاء الفنادق فى واحة سيوة ،خاصة ان الطاقة الاستيعابية للفنادق فى سيوة تصل إلى 634 غرفة بطاقة استيعابية تصل إلى 1250فرد، كانت تصل قبل جائحة كورونا بنسبة 100%، لافتا إلى الطبيعة الرملية الخاصة لواحة سيوة وتفعيل السياحة العلاجية،فى التعافي من بعض الأمراض من ضمنها مرض الصدفية.