/635874/يورو-2020-سولفاكيا-تنجح-في-خطف-المباراة-من-بولندا

حصد المنتخب السلوفايكي ثلاث نقاط ثمينة في بداية أول لقاء له في بطولة أمم أوروبا 2020، على حساب المنتخب البولندي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب كريستوفيسكي.

وجاء المنتخب البولندي بتشكيل قوي في بداية المباراة، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

افتتح فويتشيك تشيزني حارس بولندا أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة.

وأدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 46 عقب 30 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني عن طريق كارول لينيتي، وسجل ميلان شكرينيار الهدف الثاني لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد للاعب بولندا جريجوري كريتشوفياك عقب حصوله على إنذارين وترك الملعب في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة حصد منتخب سلوفاكيا أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة مؤقتا، فيما يقبع منتخب بولندا في المركز الرابع بدون أي نقطة.

أحداث لأول مرة تحدث في البطولة

أصبح هدف تشيزني في شباك بولندا هو الأول في تاريخ المسابقة الذي يسجله حارس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، أما حالة الطرد لبولندا فهي الأولى في المسابقة الجارية.

تشكيل منتخب بولندا:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

خط الدفاع: ريبوس – يان بيدرانيك – كميل غليك – بيريشينيسكي.

خط الوسط: ماتيوز كليتش – كريتشوفياك – كارول لينيتي.

خط الهجوم: زيلينيسكي – ليفاندوفيسكي – كامل جازويك.

تشكيل منتخب سولفاكيا:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: بيكاريك – شاتكا – شكرينيار – توماس هوبكان.

خط الوسط: يوراي كوسكا – جاكوب هرومادا – ماريك هامشيك.

خط الهجوم: لوكاس هارسلين – روبيرت ماك – أوندريج دودا.