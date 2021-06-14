/635875/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-أسبانيا-والسويد

أعلن المنتخب الإسباني، والمنتخب السويدي عن تشكيل المنتخبين في المباراة التي تجمع الفريقين في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، من بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على لقاء المنتخبين ملعب لاكارتوخا.

ويشارك بيدري لاعب وسط برشلونة أساسيا مع منتخب إسبانيا في المباراة، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب إسبانيا في تاريخ اليورو، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة. وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي: المرمى: أوناي سيمون. الدفاع: ماركوس لورينتي – باو توريس – إيمريك لابورت – جوردي ألبا. الوسط: كوكي – رودريجو – بيدري. الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – داني أولمو. بينما جاء تشكيل السويد كالآتي: المرمى: أولسين. الدفاع: مايكل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون - لودفيج أوجوستينسون. الوسط: سيباستيان لارسون - ألبين إكدال - كريستوفر أولسون - إيميل فورسبيرج. الهجوم: ماركوس بيرج – ألكسندر إيزاك.

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