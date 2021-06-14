/635876/لاعبات-نادي-الشيخ-زايد-يحصدن-26-ميدالية-في-بطولة-الجمهورية-للجمباز

حقق نادي الشيخ زايد إنجازاً غير مسبوق في مشاركته المشرفة في بطولة الجمهورية للجمباز آنسات، حيث اكستح فراشات الشيخ زايد الرياضي، ١٩ ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية، و2 ميدالية برونزية، وسط منافسة شرسة من الأندية المشاركة، وذلك في بطولة الجمهورية الثانية للجمباز تحت سن 7 سنوات، والتي أقيمت بنادي مدينة نصر للألعاب الرياضية، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

دوت الخليج يرصد حصد لاعبات نادي الشيخ زايد 26 ميدالية في بطولة الجمهورية للجمباز

وفي هذا الصدد، هنأ الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، اللاعبات الصغار وفوزهن بعدد 26 ميدالية، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية. قائلًا "إنه فوز لنادي الشيخ زايد ككل، وليس لعبة الجمباز فقط".

وأكد، أنه سيكون لهم دور كبير في النادي خلال المستقبل، حيث يرى أنه سيخرج منهم أبطال أوليمبيون، لافتا إلى أنه يسعى لتجهيز لاعبين ليكونوا أبطالاً للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، مشيداً بدور الجهاز الفني للفريق في تجهيز وإعداد اللاعبين.

وأشاد الهواري بنجاح الاتحاد في تنظيم بطولات الجمهورية بشكل جيد، خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مقدمًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

وأضاف أن اللاعبات سيتم تكريمهن ضمن الفرق الرياضية التي نجحت في تحقيق الإنجازات، ليكون دافعا لهن لمواصلة المشوار وتحقيق النجاحات.

ومن جانبه، أكد كابتن أحمد العطار مدير النشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد، أن المشاركة في بطولات الجمهورية للجمباز تزيد من خبرات اللاعبات وتجهزهن بأن يكن نواة لعناصر المنتخب خاصة مع توسيع قاعدة المشاركة، متوقعا أن يخرج من بينهن عددًا من اللاعبات المتميزات على مستوى اللعبة محليا ثم عالميًا.

وأضاف أن الفريق يضم العديد من العناصر التي تمتلك مهارات متعددة وهو ما تأكد من خلال حصدهن المراكز الأولى في البطولات التي يخوضها الفريق على صعيد بطولات الجمهورية.

وفازت اللاعبات" ايسل احمد حسين محمد، ايمان محمود فوزي عبد المقصود حطب، تاليه محمود حسن عبد القادر، حلا شادي محمد حسن، خديجه خالد علي عبد العال، خديجه ماجد محمد مغاوري مرسي، رابيه عماد ابراهيم سلامه، رؤي محمد سمير عبدالله، ساره مصطفي محمد عبد الرحيم، فريده ايمن عطيه عبد القادر، كارما محمد اسامه محمد محمد عبد الكريم، كارما محمد محروس خضر، مايا رضا محمد عبد القوي، مريم رضا محمد عبدالله عبداللطيف، مني حامد سعيد محمود، ميراي محمود محمد محمد، نيللي ايمن محمد عبد النعم، تاليا عمرو ماهر رفعت، ليلي احمد محمد عبد الرازق" بعدد ١٩ ميدالية ذهبية، كما فازت اللاعبات" جويرية عمر عبد العزيز، داليدا محمد أبو الفتوح محمد، سارة الشافعي عبد الرحمن الأنور، ليليان باسم عماد الدين علي، ساندي شريف نصحي صبحي" بعدد ٥ ميداليات فضية، كما فازت اللاعبتان"رودينه أحمد محمد رشوان، وشهد محمد عطية هواش" بميداليتان برونزيتان.

وقاد الفريق خلال البطولة، جهازًا فنيًا وإداريًا: مكون من الكابتن أبو العلا المدير الفني، والكابتن فيروز مدربة، والكابتن منار مجدي مدربة، والكابتن محمد عبد الباسط مدرب الفريق، والكابتن محمود شورى مدرب، والكابتن مدحت عبد القادر مدير إداري، والكابتن عمر عبد العزيز مدرب، والكابتن علاء إبراهيم إداري.

يذكر أن لاعبات فريق الجمباز بنادي الشيخ زايد، حققن نتائج متميزة، وفازت اللاعبات بثلاث ميداليات ذهبية، خلال بطولة الجمهورية للجمباز الفني آنسات تحت ٩ سنوات والتي أقيمت يوم ٢١ مايو ٢٠٢١.