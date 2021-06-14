/635878/شكاوى-النواب توافق-على-مقترح-أيمن-أبو-العلا-بمشاركة-القطاع-الخاص-في-تطعيم-كورونا

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الإقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد19" بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة.

دوت الخليج يرصد موافقة شكاوى النواب توافق على مقترح أيمن أبو العلا بمشاركة القطاع الخاص في تطعيم كورونا

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فكرة الإقتراح تهدف لرفع العبء عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح كورونا، والعمل على إسراع عجلة حصول المواطنين على اللقاح، نظرا لأهمية ذلك في الحد من أزمة كورونا.

وأوضح أبو العلا، ان هناك دول عديدة وصلت لنسب متقدمة في حصول المواطنين على اللقاح، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص فيى ذلك الأمر، داعيا للموافقة على مقترحه لمساعدة الحكومة في سرعة حصول المواطنين على اللقاح، على ان يتم ذلك تحت اشراف الدولة وموافقة هيئة الدواء المصرية.

ووجه أبو العلا، الشكر للحكومة، على تقديم المصل مجانا للمواطنين، والذى يعد انجاز كبير حسب وصفه.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى، ان الإقتراح صائب بالفعل و يأتي في محله، موجها الشكر للنائب أيمن أبو العلا.

وأضاف عيد، بالفعل هناك خطوات تقوم بها الوزارة في هذا الإتجاه، حيث توجد إجراءات للتعاقد حاليا مع شركتين، بشأن تقديم اللقاح للمواطنين، وان المجال مفتوح لاى شركة تتقدم للمشاركة، وفقا لمعايير وزارة الصحة.

وأعلن عيد، عن تلقى نحو ٣ مليون مواطن جرعة كاملة من لقاح كورونا، حتى الان، مشيرا الى مصر كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على اللقاح، كما كان لديها بعد نظر للدخول في مرحلة تصنيع اللقاح، لمواجهة أزمة زيادة الطلب عليه دوليا وضعف انتاجه، حيث تم الاتفاق مع الجانب الصينى واجراء تعاقدات أخرى وأيضا الاتفاق مع شركات خاصة بمصر للتصنيع.

وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، مع إحالته للحكومة للتنفيذ.

ووجه النائب أيمن أبو العلا، الشكر والتحية لوزارة الصحة، مشددا على أهمية توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا كأمر أساسى.