صور.. صرف صحى القاهرة تباشر أعمال الإصلاح بشارع عبد الحميد بدوى

جدة - نرمين السيد - انتقل المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، إلى موقع حدوث الهبوط الأرضى بشارع عبد الحميد بدوى، لمتابعة أعمال الإصلاح وتغيير حوالى 12 متر بخط الصرف الصحى قطر 450 مم بمنطقة الهبوط.





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