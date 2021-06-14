/635882/توزيع-أرقام-جلوس-طلاب-الثانوية-العامة-2021-- بالمديريات-نهاية-الأسبوع

واصلت كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والاسكندرية والمنصورة وأسيوط، اليوم، استعداداتها للامتحانات التي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم لشعبة العلمية علوم و رياضة و11 يوليو للشعبة الأدبية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021 بالمديريات

تستعد المدارس الثانوي العام لتسليم طلاب الثانوية العامة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا استمارات التقدم للامتحانات قبل 10 يونيو الماضي، تمهيدا لادائهم الامتحانات التجريبية النهائية" البروفة الثالثة" يوم 21 يونيو بالأسبوع القادم وذلك عقب وصولها من مديريات التعليم بالمحافظات التي ستبدأ بتسلمها يوم الاربعاء.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وفي نفس السياق، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتوررضا حجازي نائب الوزير و المشرف علي امتحانات الثانوية العامة ، وضع المواصفات الاجابة علي أوراق " البابل شيت" لطلاب الثانوية العامة الاجابة علي أسئلة الثانوية ، و مراجعة تجهيزات شبكات الانترنت من أجل الطلاب النظاميين الذين سيؤدون الامتحانات إلكتروني وورقي.

كما تنتهي الإدارة العامة للامتحانات من تحديد المدارس التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ووضع الخطط التأمينية اللازمة لها بالتعاون مع الجهات الأمنية ، مع بدء التنسيق مع أجهزة الحكم المحلي لازالة آى اشغالات محيطة بها.

لجان الامتحانات

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اختارت 2189 مدرسة لعقد لجان امتحانات الثانوية العامة منها ستعقد بها الامتحانات 1794 مجهزة بالبنية التكنولوجية اللازمة لإداء الطلاب الاختبارات بواسطة أجهزة «التابلت».

كما أعلنت في نفس عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانت 650 ألف طالب وطالبة منهم 100 ألف طالب وطالبة تقريبا يؤدون الامتحانات ورقيا.

وتقوم الادارة العامة للامتحانات في نفس الوقت بوضع اللمسات النهائية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، خاصة التي حدث بها شغب خلال الاعوام الماضية، أو محاولات غش إلكتروني، أو شغب جماعي، لاحكام السيطرة عليها ومنع حدوث أى أعمال تعكر الامتحانات علي الطلاب.