/635884/شكاوى-البرلمان-توافق-على-اقتراح-النائب-محمد-دسوقى-بشأن-نقل-اللجنة-الطبية-التابعة-للتأمين-الصحي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الاثنين، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن نقل اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمدينة أسيوط إلى المخازن الملاصقة لمستشفى المبرة – محافظة أسيوط.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن موافقة لجنة الشكاوى بالنواب، على الاقتراح المقدم من النائب محمد حمدي دسوقى.

شكاوى النواب توافق على مقترح إنشاء مستشفى عام غير مستغلة

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مستشفى عام على الأرض غير المستغلة على مساحة 30 فدان بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بحي المرج- محافظة القاهرة.

وزارة التضامن توافق على تخصيص أرض بمنطقة مؤسسة الزكاة

وأكد المستشار محمد نصير، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة الوزارة علي تخصيص الأرض التابعة لها بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج لإنشاء مستشفي عام عليها، نظرا لحاجة المنطقة إلي المستشفي لتلقي الخدمات الصحية.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي. علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن وجود نقص كبير في الأطباء والتخصصات في جميع الوحدات الصحية مما يؤدى إلى تكدس المرضى أمام المستشفيات العامة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عواجة، بشأن استغلال وتشغيل مستشفيات بلصفورة، وأدفا، وأولاد عزاز- محافظة سوهاج.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تزويد مستشفى العامرية العام بجهاز أشعة رنين مغناطيسي MRI – محافظة الإسكندرية.

وكذلك، وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن توفير الاعتماد المالي لإنشاء مستشفى مركزي بمركز صان الحجر ومستشفى مركزي بمركز منشاة عمر - محافظة الشرقية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن إمكانية التعاقد للحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه بعد إحالتهم للمعاش لتدريب الأطباء والزمالة والبورد المصري في المراكز الطبية.

وأجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تزويد مركز طبى إقليمي لعلاج المواطنين مرضى الثلاسيميا بمحافظة الإسكندرية، كما أجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بالمجان بمركز سمنود – محافظة الغربية.