صور.. صندوق الأمم المتحدة للسكان يختار أمينة خليل سفيرة فخرية

جدة - نرمين السيد - كما شارك بالحضور، المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الدكتور لؤى شبانه، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ف مصر فريدريكا ميجر. كما حضر توقيع الفنان أمينة خليل سفير فخرية للصندوق، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر كريستيان برجر، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

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