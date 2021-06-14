سفير مصر بلندن يستعرض مع وزير بريطانى تداعيات أزمة كورونا على حركة السفر

جدة - نرمين السيد - استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بتداعيات انتشار جائحة كورونا على حركة السفر والطيران حول العالم، والقيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين السلطات الصحية فى الدولتيّن خلال الفترة القادمة لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بانتشار الفيروس.

وشهد اللقاء أيضًا تشاورًا حول تطورات العلاقات المصرية البريطانية، فضلاً عن التباحث حول عددًا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبى فى ضوء الخطاب الذى وجهه وزير الخارجية مؤخرًا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الليبية.