وزير الخارجية: مصر تتعامل بشفافية كاملة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تتعامل بشفافية كاملة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر ليس فيها اعتقالات ولكن توجيه اتهامات وفق تشريعات ويتم التعامل بواسطة سلطات قضائية مستقلة لها مكانة وتقدير وحيز من الاحترام ليس فقط على مستوى الشعب المصرى ولكن على مستوى دول العالم.





وأضاف شكرى، خلال لقائه مع إحدى القنوات العربية، أن هناك أطراف يكون لديها من الحماس ما يجعلها لا ترى الصورة كاملة وتركز على قضايا فردية أو أوضاع وانطباعات لا تجد لها صدى، مؤكدًا أن الشعب له الفيصل فى هذه الأمور.

وعن العلاقات بين مصر وأمريكا، قال: "علاقات إيجابية واستراتيجية قائمة على ما يزيد عن 4 عقود ويستمر التنسيق والتعاون فيما بين مصر وأمريكا لتحقيق المصالح المشتركة وفى مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار الدولى".

أما عن العلاقات مع روسيا قال: "مصر لها تقليد راسخ بأن تسعى إلى إقامة علاقات صداقة مع جميع الأطراف ولا تنساق إلى أى نوع من الاستقطاب أو تغليب علاقة مع طرف على حساب طرف آخر، ولكن تقوم العلاقات على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل والمصالح المشتركة وهو ما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".