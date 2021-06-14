وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي خلال زيارته للدوحة 

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادي بينهما على مُختلف الأصعدة.

‏كما جدَّد الوزير ⁧‫شكري‬⁩ خلال اللقاء دعم ⁧‫مصر‬⁩ للعراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، وبما يصون وحدته وسيادته.. وقد تبادل الوزيران الرؤى تجاه مُستجدات الوضع الراهن في المنطقة العربية، وسُبل تحريك مُختلف المسارات السياسية للقضايا العربية على نحو يحفظ مقومات الأمن القومي العربي.

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