/635886/الوكالة-المصرية-للشراكة تشارك-في-فعاليات-مؤتمر-رؤساء-المحاكم-الدستورية-والعليا الأفريقية

شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في فعاليات مؤتمر القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي يُعقد في الفترة من ١٢ إلى ١٩ يونيو الجاري، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

السفير محمد خليل يلقى كلمة حول نشأة وتطور الوكالة

وفى بداية اللمؤتمر، ألقى السفير محمد خليل كلمة حول نشأة وتطور الوكالة، والدور الذي تقوم به في دعم الدول الأفريقية الشقيقة، مستعرضاً محاور عمل الوكالة المتنوعة والموضوعات العديدة التي تغطيها، والدعم القوي الذي تحظى به من القيادة السياسية.

كما تناولت كلمة الأمين العام الدور الذي تقوم به الوكالة في إطار محاور المؤتمر الأربعة والتي تشمل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والنمو الأخضر، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض مجهودات الوكالة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ بما يتفق وتطلعات القارة الأفريقية في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.

تأتي مشاركة الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في فعاليات المؤتمر في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والمحكمة الدستورية العليا في تنظيم هذا المؤتمر السنوي رفيع المستوى، وفي ضوء تفعيل وتطوير دور الوكالة في أفريقيا بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التواجد المصري في شتى انحاء القارة.