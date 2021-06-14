/635883/هالة-أبو-السعد-يوجد-خلل-فى-الميزان-التجاري-ويجب-إيجاد-سياسة-جديدة-بديلة-لتصدير-الفائض-من-الانتاج

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن الدين الحكومي تفاقم إلى 483 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016 والذي بلغت نسبة الدين به 211 مليارجنيه.

دوت الخليج يرصد رأي النائبة هالة أبو السعد بشأن الموازنة العامة وطالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود حل جذري للخلل الموجود فى الميزان التجاري ، فضلا التخلص من معوقات الميزان التجاري،مؤكدة أنه اذا لم تضع الحكومة برنامج للتخلص من هذه المعوقات، لن يكون هناك ميزان تجاري للانتاج الصناعي والزراعي، مشددة على ايجاد سياسة جديدة بديلة لتصدير الفائض من الانتاج، وتصدير الانتاج مباشرة.

التعداد السكاني

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إلى أزمة عدم وجود دراسة جديدة وموثقة خاصة بمعدلات التنمية،لافتة إلى عدم وجود شفافية وحوكمة لدي الجهات المختلفة،إضافة إلى أهمية تعميق المنتج المصري من خلال دعم الانتاج الصناعي والزراعي، وتوطين سياسة التنمية والانتاج فى المحافظات مع الاخذ بالاعتبار التعداد السكاني وطبيعة كل محافظة على حدا، مؤكدة على أهمية وجود رؤية للتعداد السكاني ومعدل النمو لمعالجة الزيادة السكانية حتي يشعر المواطن بما يحدث من نهضة تنموية.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022.