/635885/شوقي-غريب-يعلن-موقف-محمد-صلاح-من-المشاركة-بأولمبياد-طوكيو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن الموقف النهائي لمشارمة محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي وجناح المنتخب المصري الأول في أولمبياد طوكيو والمقرر إنطلاقها في شهر يوليو القادم.

وأكد شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية : " حتى الأن، لم نتلق ردًا نهائيًا من ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو القادمة ، كذلك الأمر لم يبلغنا أحد م الجبلاية برفض الأمر بشكل نهائي ".

شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي

وواصل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: " الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي هو من يتواصل مع محمد صلاح ، ولم أتواصل مع الفرعون المصري بشكل شخصي في الفترة الأخيرة لأننا لدينا نظام في مثل هذه الأمور، ونختار اللاعبين المطلوبين بعناية دقيقة".

وتابع شوقي غريب :"انضمام محمد صلاح للمنتخب سيكون حدث كبير سيتم تدواله في جميع أنحاء العالم ، عندما تحدث أي تطورات بشأن ضم “مو” سيتم إعلامنا بشكل مباشر وسنقوم بنشر الامر بشكل رسمي من جانبنا أيضا بعد إعلان ليفربول عبر صفحته الرسمية".

واضاف شرقي غريب: " لم نقم بمخاطبة أي شخص سوى محمد صلاح ، وسنعلن يوم 30 من الشهر الجاري القائمة بشكل كامل سواء اللاعبين الكبار أو اللاعبين الأساسين للمنتخب الأولمبي ، ونحن نتابع الحالات الفنية والإصابات قبل الإعلان النهائي عن قائمة أولمبياد طوكيو".

واختتم غريب أن هناك 8 أسماء مرشحة يتم حاليا المفاضلة بينهم لضم 3 عناصر فقط في طوكيو 2020: " محمود حمدي الونش، أحمد حجازي ، محمد الشناوي، محمد أبو جبل، أيمن أشرف، طارق حامد، محمد النني، ومحمد صلاح".

قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبيرخط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.